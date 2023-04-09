В кинотеатрах вновь покажут 40-летний фильм "Звёздные войны: Возвращение Джедая"

Помимо повторного показа классики, Disney объявила, что новый сезон "Tales of the Jedi" находится в производстве.

Это, кстати, не первый раз, когда Disney возвращает один из старых фильмов "Звездные войны" в кинотеатры. Так, в 2020 году был вновь показан "Империя наносит ответный удар".