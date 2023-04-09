В кинотеатрах вновь покажут 40-летний фильм "Звёздные войны: Возвращение Джедая"Представлен также новый постер
Компания Disney объявила о переиздании фильма "Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение Джедая" в кинотеатрах США, Великобритании и других стран мира 28 апреля в преддверии 40-летнего юбилея фильма, который произойдет 25 мая.
Фото: Disney
Также представлен новый постер фильма, на котором можно увидеть Люка Скайуокера на планете Эндор, держащего свой световой меч, под ним на троне сидит Дарт Сидиус, или император Палпатин, а на заднем плане красуется Дарт Вейдер, Звезда Смерти, а также пара шагоходов AT-ST.
Помимо повторного показа классики, Disney объявила, что новый сезон "Tales of the Jedi" находится в производстве.
Это, кстати, не первый раз, когда Disney возвращает один из старых фильмов "Звездные войны" в кинотеатры. Так, в 2020 году был вновь показан "Империя наносит ответный удар".