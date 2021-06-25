В кишечнике человека нашли неизвестные науке вирусы

Об исследовании рассказывает Naked Science. Авторы работы изучили 11 810 кишечных вирусных геномов, взятых у жителей 24 стран. Всего учёные обнаружили 54 118 видов вирусов, обитающих в кишечнике человека. 92% были неизвестными.

Одни вирусы были распространены среди жителей одной территории, другие — среди жителей другой. Например, вирус crAssphage когда-то был широко распространён в Азии, но почти не встречался в Европе и Северной Америке.

Также учёные рассказали, что треть распространённых белков, которые кодируются вирусами, имеет неизвестные функции. У этой научной работы однако есть положительные результаты. Она может помочь развитию метода, при котором вирусы используются для борьбы с бактериальными инфекциями.