В Китае детям могут ограничить время в интернете

Проект постановления от Управления по вопросам киберпространства (CAC) уже вынесли на общественное обсуждение. Регулирующий орган предлагает ограничить все онлайн-игры, сервисы с аудио- и видеоконтентом, стриминговые площадки и социальные сети. Все поставщики онлайн-услуг будут должны добавить ограничительный «молодёжный режим».

Например, интернет-провайдеры будут должны ввести лимит на время, которое несовершеннолетние могут проводить в интернете, а также ограничить сумму ежедневных трат и максимальную стоимость покупки онлайн.

До 13 апреля власти будут принимать отзывы на инициативу. Однако South China Morning Post отмечает, что китайские интернет-гиганты Tencent и ByteDance уже ввели «молодёжный режим». По данным издания, ограничения могут коснуться 180 миллионов китайских интернет-пользователей до 18 лет.

После публикации проекта стоимость акций китайских гигантов упали: бумаги Tencent подешевели на 10%, Bilibili — на 19%, а NetEase — на 8%.

Ранее власти Китая запретили детям играть в онлайн-игры больше трёх часов в неделю. Играть разрешается лишь с 20:00 до 21:00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также по праздникам.