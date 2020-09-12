В Китае для доставки боеприпасов начали использовать дроны

Речь идёт о военных базах, к которым нет подъездных дорог, или эти дороги опасны для транспорта. Помимо боеприпасов на беспилотниках отправляют и провизию. Используются аппараты, которые применялись на Тибетском нагорье во время недавних военных учений. Тогда дроны выполняли полёты на высоте 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

Беспилотники сбрасывают груз в контейнере. Технические характеристики аппаратов, к сожалению, не раскрываются.

Напомним, недавно в России рассказали о планах открыть каршеринг для беспилотников. Дроны можно будет арендовать для доставки грузов или аэрофотосъёмки. Стоит услуга должна будет недорого.