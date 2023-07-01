В Китае искусственный интеллект помог разработать новый CPU менее чем за 5 часов

Хотя некоторых может позабавить тот факт, что разработанный ИИ процессор работает на уровне, сравнимом с i486, важно отметить, что скорость и эффективность процесса проектирования с помощью ИИ значительно превосходят человеческие возможности.

Ученые использовали процесс обучения, который включал в себя наблюдение за входами и выходами процессора и создание двоичной диаграммы спекуляции (BSD) на основе этих данных. Используя принципы расширения на основе Монте-Карло и булевых функций, они смогли улучшить точность и эффективность процессора, разработанного ИИ. Примечательно, что полученная конструкция достигла точности в 99,9999999999999%.

Процессор RISC-V32IA, изготовленный по 65-нм техпроцессу, развивал тактовую частоту до 300 МГц. Он успешно запускал операционную систему Linux и тесты SPEC CINT 2000, демонстрируя свою функциональность.

Исследователи гордятся тем, что их система ИИ «открыла архитектуру фон Неймана с нуля» благодаря сгенерированному BSD.