В Китае испытали многоразовую гиперзвуковую ракету

Испытания проходили на северо-западе КНР. Ракета смогла подняться на высоту 27,4 км, а затем одна из её ступеней совершила удачное приземление. Jia Geng № 1 работает на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Её длина равна 8,7 метрам, а масса 3,7 тоннам.

Несмотря на то, что ракету назвали гиперзвуковой, то есть способной развивать скорость превосходящую пять чисел Маха (М), американские журналисты засомневались в возможностях Jia Geng № 1. Они считают, что скорость могла быть преувеличена, так как ракету создавали гражданские специалисты.

Подобная ракета есть и у России. Это гиперзвуковая «Циркон», способная сбивать корабли.