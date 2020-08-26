Наука и технологии
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В Китае испытают вакцину от коронавируса из частей насекомых
Препарат проверят на людях
В Китае одобрили клинические испытания вакцины от коронавируса, изготовленной с использованием частей насекомых. Это первая такая вакцина в стране, которую испытают на людях.
В препарате, в частности, используются некоторые клетки насекомых. Разрешение на его испытания выдало Государственное управление контроля над лекарственными средствами.
Вакцину создали в Западно-Китайской больнице при Сычуаньском университете. Препарат активирует антитела против определённых участков на спайковом белке коронавируса SARS-CoV-2. Вакцину уже испытали на животных. У мышей, кроликов и приматов через 7-14 дней выработался иммунный ответ без явных побочных эффектов.
Препарат получили путём вставки генов SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, способные выращивать вирусные белки.
Напомним, в России в начале августа зарегистрировали свою вакцину от коронавируса.