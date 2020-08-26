В Китае испытают вакцину от коронавируса из частей насекомых

В препарате, в частности, используются некоторые клетки насекомых. Разрешение на его испытания выдало Государственное управление контроля над лекарственными средствами.

Вакцину создали в Западно-Китайской больнице при Сычуаньском университете. Препарат активирует антитела против определённых участков на спайковом белке коронавируса SARS-CoV-2. Вакцину уже испытали на животных. У мышей, кроликов и приматов через 7-14 дней выработался иммунный ответ без явных побочных эффектов.

Препарат получили путём вставки генов SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, способные выращивать вирусные белки.

Напомним, в России в начале августа зарегистрировали свою вакцину от коронавируса.