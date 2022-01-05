В Китае изобрели браслет для для измерения сахара в крови без прокалывания

Компания утверждает, что новые смарт-часы будут очень полезны для диабетиков, которым необходимо регулярно контролировать уровень сахара в крови.

В часах есть возможность отслеживать уровень сахара в крови до и после еды, чтобы проверить изменения в показателях. Смарт-часы также оснащены функциями мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови для обеспечения всесторонней поддержки здоровья. Компания покажет прототип смарт-часов во время выставки CES 2022.

Ранее фармацевт Сумайи Патель перечислила 6 наиболее важных симптомов диабета 2 типа и посоветовала сделать анализы в случае обострения подобных симптомов.