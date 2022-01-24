В Китае изобрели робота-лыжника

Робот напоминает собаку с четырьмя основными ногами и двумя дополнительными, которые удерживают лыжные палки. Робот смог спуститься на лыжах со скоростью более 10 метров в секунду. Длина трассы составила более 400 метров. При этом он выполнял множество маневров, в том числе ускорение, повороты, обход препятствий.

Важную роль тут сыграл алгоритм, который анализировал поведение людей-лыжников и имитировал их движения. Учёные считают, что робота можно использовать для патрулирования лыжных трасс, чтобы делать их безопаснее для людей. Также они верят, что когда-то робот смог бы посоревноваться с настоящим лыжником.