В Китае катастрофически упала рождаемость

По прогнозам учёных, численность населения КНР к концу XXI века упадёт вдвое. Обогнать страну может даже Нигерия.

По данным Национального статистического бюро Китая, рождаемость в стране упала с 12 млн до 10,62 млн за год. А вот смертность составила 10,1 млн. Таким образом прирост населения оказался невелик.

Российский демограф Алексей Ракша рассказал Naked Science, что коэффициент суммарной рождаемости в Китае составил около 1,17. Он показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина за свою жизнь при поддержании такой же частоты рождения, что сейчас. В России же в 2019 году коэффициент рождаемости был 1,504. Демограф пришёл к выводу, что убыль населения Китая ежегодно может составить 2%.