В Китае клонированием занялись роботы

Сообщается, что в марте суррогатная мать родила семь клонированных поросят. Каждый этап этого процесса был автоматизирован, и в нём не участвовал человек. Стоит отметить, что самые первые клонированные поросята, в создании которых участвовал робот, родились в Китае в 2017 году. Но тогда к процессу всё-таки подключались учёные. Теперь же всё полностью было автоматизировано.

Отмечается, что машина реже повреждает клетки во время операции, и в целом работает точнее, чем человек. Китайские исследователи надеются, что новая технология сократит зависимость страны от импорта свинины. Эта страна является крупнейшим потребителем свинины в мире.