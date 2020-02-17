Наука и технологии
Сегодня 19:00
В Китае компания создала систему для распознавания людей без медицинских масок
Их ношение обязательно для китайцев
Из-за вспышки опасного коронавируса люди в Китае и других странах вынуждены носить медицинские маски. И это им настоятельно советуют делать власти и различные организации. В Поднебесной же ношение средств защиты и вовсе обязательно. Для того, чтобы властям было легче отслеживать нарушителей, компания Baidu создала систему для распознавания людей без медицинских масок.
Baidu — это компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система. Специалисты Baidu разработали искусственный интеллект, способный идентифицировать людей, которые находятся в обществе без маски на лице. В компании говорят, что алгоритм обучили на более чем 100 000 изображений, и точность его составляет 96,5%. Для Китая, который лидирует во внедрении технологии распознавания лиц, такой подход может оказаться эффективным.