В Китае компания создала систему для распознавания людей без медицинских масок

Baidu — это компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система. Специалисты Baidu разработали искусственный интеллект, способный идентифицировать людей, которые находятся в обществе без маски на лице. В компании говорят, что алгоритм обучили на более чем 100 000 изображений, и точность его составляет 96,5%. Для Китая, который лидирует во внедрении технологии распознавания лиц, такой подход может оказаться эффективным.