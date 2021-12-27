В Китае компьютеру поручили обвинять людей по уголовным делам

Программу создали учёные Китайской академии наук по заказу прокуратуры Шанхая. Нейросеть обучили на 17 тысячах дел, которые рассматривались с 2015 по 2020 год. Сейчас модель может работать с восемью типами преступлений: кража денег с банковских карт, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, воровство, мошенничество, препятствование выполнению служебных обязанностей и «провоцирование неприятностей». Последнее часто применяется для преследования диссидентов.

Модель планируют дообучать, чтобы она смогла распознавать и менее распространенные обвинения. Цель проекта — освободить прокуроров-людей от рутины, чтобы они занимались более сложными делами.