В Китае компьютеру поручили обвинять людей по уголовным делам

Наука и технологии
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В Китае компьютеру поручили обвинять людей по уголовным деламВ основе системы лежит нейросеть
В Китае разработали нейросетевого «прокурора». Модель может сама предъявить обвинение с точностью более 97% на основе описания уголовного дела.
Программу создали учёные Китайской академии наук по заказу прокуратуры Шанхая. Нейросеть обучили на 17 тысячах дел, которые рассматривались с 2015 по 2020 год. Сейчас модель может работать с восемью типами преступлений: кража денег с банковских карт, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, воровство, мошенничество, препятствование выполнению служебных обязанностей и «провоцирование неприятностей». Последнее часто применяется для преследования диссидентов.
Модель планируют дообучать, чтобы она смогла распознавать и менее распространенные обвинения. Цель проекта — освободить прокуроров-людей от рутины, чтобы они занимались более сложными делами.
Источник: SCMP