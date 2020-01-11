В Китае люди начали умирать от неизвестного вируса

Смерть зафиксировали у 61-летнего мужчины в городе Ухань. Пока неясно, стал ли именно вирус причиной летального исхода. Дело в том, что ранее у мужчины диагностировали опухоль брюшной полости и хроническое заболевание печени.

Тем не менее, он стал жертвой вспышки неизвестного вируса. Многие из тех, кто заразился, были продавцами или покупателями на рынке морепродуктов. Врачи считают, что речь может идти о новом типе коронавируса.

Роспотребнадзор вчера заявил, что говорить о степени опасности заболевания рано, так как отсутствуют данные о природных резервуарах нового вируса и о его способности передаваться от человека к человеку. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) пока не даёт рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли.