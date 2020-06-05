В Китае модернизировали истребитель пятого поколения

Как пишет издание «Военное обозрение», ссылаясь на китайское Sina, в последнее время разработчики и создатели истребителя J-20 занимались доработкой сопла двигателя. Сообщается, что у самолётов наблюдались проблемы с управляемым вектором тяги при полёте на сверхзвуковых скоростях. Пилоты не могли совершать по-настоящему сложные маневры.

Модернизация же была призвана решить эту проблему. Утверждается, что управляемость самолётом стала лучше. Модернизированную версию назвали J-20A. Она отличается от базовой J-20 двигателем WS-15 с конструктивными изменениями сопла.

Стоит отметить, что J-20 считается истребителем четвёртого поколения по китайской номенклатуре и пятого — по западной.