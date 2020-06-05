Наука и технологии
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В Китае модернизировали истребитель пятого поколения
Chengdu J-20
Китайские СМИ сообщили, что в стране модернизировали истребитель пятого поколения J-20. Новая версия самолёта получила улучшенный двигатель.
Как пишет издание «Военное обозрение», ссылаясь на китайское Sina, в последнее время разработчики и создатели истребителя J-20 занимались доработкой сопла двигателя. Сообщается, что у самолётов наблюдались проблемы с управляемым вектором тяги при полёте на сверхзвуковых скоростях. Пилоты не могли совершать по-настоящему сложные маневры.
Модернизация же была призвана решить эту проблему. Утверждается, что управляемость самолётом стала лучше. Модернизированную версию назвали J-20A. Она отличается от базовой J-20 двигателем WS-15 с конструктивными изменениями сопла.
Стоит отметить, что J-20 считается истребителем четвёртого поколения по китайской номенклатуре и пятого — по западной.