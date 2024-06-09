В Китае начала работу крупнейшая в мире солнечная электростанция

Эта солнечная ферма является частью амбициозного китайского проекта, предусматривающего установку 455 ГВт ветровых и солнечных мощностей в отдаленных, богатых ресурсами районах. Эти проекты позволят направить возобновляемую энергию в крупные городские центры.

В настоящее время в Китае расположены три крупнейшие в мире по мощности солнечные электростанции, включая солнечные электростанции Нинся Тенгели и Голмуд Вутумейрен.

Синьцзян является важным игроком в мировой солнечной промышленности. Помимо огромных солнечных и ветряных электростанций, он также является крупным центром производства поликремния, важнейшего сырья, используемого в производстве солнечных панелей.