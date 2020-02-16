В Китае начали дезинфицировать деньги из-за боязни коронавируса

Журналисты пишут об этом, ссылаясь на заявление центробанка Китая. Сообщается, что оборот части денег в стране приостановили. Вместо них выпустили 600 млрд юаней новыми банкнотами. Использованные купюры поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней.

Замглавы китайского центробанка заявил, что данная мера укрепила чувство защищённости сотрудников банков и других учреждений, где используются наличные средства.

Ранее учёные из США заявили, что на поверхности банкнот могут обитать различные микроорганизмы. А другие исследователи недавно показали, что некоторые коронавирусы могут сохраняться на поверхностях до девяти дней при комнатной температуре. Правда, конкретно про COVID-19, вспышка которого наблюдается в Китае, такой информации нет.