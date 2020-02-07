В Китае начали использовать роботов-дезинфекторов для борьбы с коронавирусом

Более 30 роботов получили больницы города Ухань, в котором были зарегистрированы первые случаи заражения. Специальных дезинфекторов разработала шанхайская компания TMiRob. Роботы имеют белый цвет, их «головы» оснащены распылителем перекиси водорода, а «животы» — девятью ультрафиолетовыми лампами.

Данные устройства обеззараживают помещения больницы — палаты-изоляторы, отделения интенсивной терапии, операционные и амбулаторные отделения — в круглосуточном режиме.

Отметим, на сегодня количество заражённых коронавирусом превысило 31 тысячу по всему миру.

Ранее уже сообщалось, что Китае пациентов с пневмонией начали обслуживать роботы с искусственным интеллектом. Они способны привозить больным лекарства и еду, а также собирать простыни и мусор.