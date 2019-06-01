В Китае начали разработку 6G

В соглашении о партнёрстве сказано, что организации будут проводить научные исследования в сфере сетей мобильной связи следующего поколения. Вместе они изучат все аспекты, касающиеся 6G: мобильный интернет, искусственный интеллект и т.д.

Также СМИ сообщают, что в рамках сотрудничества будет создан научно-исследовательский институт для изучения передовых технологий.

Скорее всего, вышеупомянутые исследования займут много времени, поэтому предполагать, будто 5G так и не успеет отслужить своё, неправильно. Как считает глава подразделения 5G в Huawei Ян Чаобинь (Yang Chaobin), появление сетей шестого поколения произойдёт не ранее 2030 года.