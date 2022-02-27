В Китае начали садить в тюрьму и штрафовать всех владельцев криптовалют

Новый, юридически закрепленный взгляд на криптовалюты появился после многочисленных правительственных решений, направленных против этой технологии. За запретом на майнинг криптовалют последовала настоящая охота за незаконной деятельностью в криптопространстве, что побудило большинство китайских майнеров перебраться в “менее опасные воды”.

Согласно новому законодательству, подозреваемые будут преследоваться по статье 176 уголовного законодательства Китая, которая предусматривает тюремное заключение на срок от трех до 10 лет и штрафы от 50 000 юаней (665 889 рублей) до 500 000 юаней (6 658 895 рублей) за преступления, связанные с крупными суммами денег.

За менее тяжкие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафов в размере от 20 000 юаней (266 355 рублей) до 200 000 юаней (2 663 558 рублей).

Отмечается, что законодательство содержит чрезвычайно широкое определение "криптовалютных операций". Это означает, что практически любая операция, связанная с криптовалютой, может подпадать под этот термин