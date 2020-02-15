Наука и технологии
Сегодня 19:06
В Китае начали собирать информацию о здоровье граждан с помощью дронов
Беспилотники носят постеры со специальными QR-кодами
В Китае продолжается вспышка опасного коронавируса COVID-2019. Власти страны борются с ним самыми разными способами. Теперь в Китае начали собирать информацию о здоровье граждан с помощью дронов.
Ранее мы уже писали, что китайская полиция начала использовать беспилотники для того, чтобы предупреждать людей на улице о необходимости надеть медицинскую маску или вообще пойти домой.
Ещё один метод использования дронов — перевозка ими постеров с QR-кодами. При сканировании этого кода через смартфон пользователь сможет отправить информацию о своём состоянии здоровья. Предполагается, что эти данные власти будут использовать для анализа состояния здоровья граждан Китая.
На сегодня число заражённых коронавирусом превысило 67 тысяч человек. Жертвами стали более 1500 пациентов.