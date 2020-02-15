В Китае начали собирать информацию о здоровье граждан с помощью дронов

Ранее мы уже писали, что китайская полиция начала использовать беспилотники для того, чтобы предупреждать людей на улице о необходимости надеть медицинскую маску или вообще пойти домой.

Ещё один метод использования дронов — перевозка ими постеров с QR-кодами. При сканировании этого кода через смартфон пользователь сможет отправить информацию о своём состоянии здоровья. Предполагается, что эти данные власти будут использовать для анализа состояния здоровья граждан Китая.

На сегодня число заражённых коронавирусом превысило 67 тысяч человек. Жертвами стали более 1500 пациентов.