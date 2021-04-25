В Китае начали стремительно дорожать жёсткие диски из-за новой криптовалюты

Некоторые особо предприимчивые китайцы уже начали собирать запасы жёстких дисков, чтобы затем продавать их по завышенной цене. Источники пока говорят, что дефицита накопителей не наблюдается. Однако один из информаторов сообщил, что агенты Seagate и Western Digital перестали поставлять заказы.

Издание Tom’s Hardware сравнило цены на некоторые жёсткие диски объёмом 18 и 16 ТБ. Если сравнивать с самой низкой стоимостью на прошлой неделе, текущий такой показатель увеличился на 66,7% и 60,6% соответственно.