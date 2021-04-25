Наука и технологии
Сегодня в 19:06
В Китае начали стремительно дорожать жёсткие диски из-за новой криптовалюты
Ждём дефицит
Недавно стало известно, что китайские майнеры стали скупать жёсткие диски и твердотельные накопители (SSD) для добычи «экологичной» криптовалюты Chia. Её торги ещё не начались, но ситуация на рынке уже ухудшилась. Китайские журналисты пишут, что цены на жёсткие диски в некоторых регионах взлетели до небес. В Seagate подтвердили, что видят рост спроса, связанный с майнингом криптовалют.
Некоторые особо предприимчивые китайцы уже начали собирать запасы жёстких дисков, чтобы затем продавать их по завышенной цене. Источники пока говорят, что дефицита накопителей не наблюдается. Однако один из информаторов сообщил, что агенты Seagate и Western Digital перестали поставлять заказы.
Издание Tom’s Hardware сравнило цены на некоторые жёсткие диски объёмом 18 и 16 ТБ. Если сравнивать с самой низкой стоимостью на прошлой неделе, текущий такой показатель увеличился на 66,7% и 60,6% соответственно.