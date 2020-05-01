В Китае начали тестировать экзоскелет для курьеров

Как сообщается в Twitter-аккаунте Sixth Tone, ролик с курьерами в экзоскелетах стал популярным в китайских соцсетях. Позже выяснилось, что это эксперимент сервиса по доставке еды Ele.me, входящего в Alibaba Group.

Экзоскелеты для курьеров разработала компания ULS Robotics. Приспособление позволяет облегчить нагрузку на рабочих. Особенно это может им помочь при подъёме товара на высокий этаж здания без лифта. В частности, курьеры смогут легко переносить до 50 килограммов еды.

Пользователи сети уже сравнили эксперимент с компьютерной игрой Death Stranding от Хидэо Кодзимы, главный герой которой переносил грузы с помощью экзоскелета.