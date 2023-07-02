В Китае найден 3000-летний город с элитными гробницами

В течение десятилетий местные фермеры натыкались на древние реликвии на своих полях, не подозревая об их значении. Однако недавнее открытие поселения бронзового века в Чжайгоу, наконец, дало ответы на эти вопросы. Город с его гробницами, крупномасштабными сооружениями и центральным поселением дает представление о жизни людей, живших в то время.