В Китае нашли древнюю сокровищницу с жертвенными ямами

Историкам относительно мало известно о культуре Саньсиндуй, которая не оставила после себя ни письменных записей, ни человеческих останков, хотя многие считают ее частью древнего царства Шу.

В ходе последних раскопок археологи обнаружили 3 155 относительно неповрежденных реликвий, в том числе более 2 000 бронзовых изделий и статуй, сообщает китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

Исследователи назвали шкатулку в форме черепашьего панциря, сделанную из бронзы и нефрита, одной из самых интригующих находок, заявив, что это первый случай обнаружения подобных предметов.

"Не будет преувеличением сказать, что этот сосуд единственный в своем роде, учитывая его характерную форму, тонкое мастерство и гениальный дизайн. Хотя мы не знаем, для чего использовался этот сосуд, мы можем предположить, что древние люди дорожили им", - сказал Синьхуа Ли Хайчао, профессор Сычуаньского университета.

В одной из ям также был найден бронзовый алтарь высотой около 0,9 м, на котором, как считается, люди цивилизации Шу делали подношения небу, земле и своим предкам. Следы бамбука, тростника, соевых бобов, крупного рогатого скота и кабанов вокруг ям свидетельствуют о том, что все это приносилось в жертву.