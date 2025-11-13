В Китае нашли и сфотографировали крупнейший современный кратер Земли

Опубликовано 13 ноября 2025, 19:151 мин.
В Китае нашли и сфотографировали крупнейший современный кратер ЗемлиКогда появился
Учёные из Шанхая и Гуанчжоу открыли в Китае новый, хорошо сохранившийся ударный кратер — Джинлин. Кратер находится на склоне холма в провинции Гуандун и имеет диаметр 900 метров, что делает его крупнейшим из известных кратеров голоцена — текущей геологической эпохи, начавшейся около 11 700 лет назад после последнего ледникового периода. Для сравнения, предыдущий рекордсмен — Мача в Якутии — 300 метров в диаметре.
© Ming Chen
Исследователи отмечают, что удар был вызван метеоритом, а не кометой. Пока состав метеорита (железный или каменный) не определён. Особенность кратера — его удивительная сохранность, несмотря на влажный климат и сильные дожди региона.
В гранитных слоях учёные нашли кварцевые кристаллы с уникальными деформациями, характерными только для ударов с силой 10−35 гигапаскалей — давления, которого не создают обычные земные процессы. Это подтверждает космическое происхождение кратера.