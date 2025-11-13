В Китае нашли и сфотографировали крупнейший современный кратер Земли

Исследователи отмечают, что удар был вызван метеоритом, а не кометой. Пока состав метеорита (железный или каменный) не определён. Особенность кратера — его удивительная сохранность, несмотря на влажный климат и сильные дожди региона.

В гранитных слоях учёные нашли кварцевые кристаллы с уникальными деформациями, характерными только для ударов с силой 10−35 гигапаскалей — давления, которого не создают обычные земные процессы. Это подтверждает космическое происхождение кратера.