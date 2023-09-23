В Китае назревает «война ста моделей» искусственного интеллекта

В настоящее время в Китае насчитывается не менее 130 больших языковых моделей (LLM), что составляет 40% от общего количества в мире, при этом доля США составляет 50%. Однако многие из них пытаются создать жизнеспособные бизнес-модели, имеют схожие предложения и борются с растущими расходами.

Продолжающаяся напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном также оказывает влияние на сектор: американские долларовые фонды стали более осторожно относиться к инвестициям в китайские проекты ИИ на ранних стадиях, а также возникли трудности с поставками чипов для ИИ от таких компаний, как Nvidia.

Аналитики прогнозируют консолидацию и ценовые войны, поскольку компании конкурируют за пользователей, и выживут, скорее всего, только сильнейшие игроки.