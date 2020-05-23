В Китае назвали две страны, которые умеют делать истребители пятого поколения

Как пишет издание «Военное обозрение», в китайском Sohu вышел материал об истребителях пятого поколения. В нём сказано, что сегодня «только две страны мира освоили технологии производства таких истребителей».

Авторы китайского материала пишут, что это США и Китай. Последний, например, превзошёл Россию благодаря созданию истребителя J-20. Он построен с применением стелс-технологий и уже стоит на вооружении страны. Российские же военные, по мнению авторов, могут «только жаловаться на низкую эффективность авиапромышленности».

Что касается российского Су-57, то он, как утверждают в Sohu, имеет проблемы с малозаметностью. В инфракрасном диапазоне самолёт якобы проигрывает американским F-22 и F-35 или китайскому J-20.