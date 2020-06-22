В Китае назвали «королеву межконтинентальных ракет»

В материале указано, что мощности ядерного арсенала России и США достаточно, чтобы страны уничтожили друг друга. Однако качество ядерного оружия зависит от средств его доставки, которые должны преодолеть защиту противника и нанести точный удар. По этой причине Россия принимает на вооружение ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат».

Последнюю китайцы назвали «королевой среди межконтинентальных ракет». Они обратили внимание на максимальную дальность полёта «Сармата» — 18 тысяч километров. Ракета способна нести гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которую могут преодолевать системы противоракетной обороны (ПРО) со скоростью 20 Махов. Что интересно, «Сармат» может нести от 10 до 15 ядерных боеголовок.