В Китае назвали основное слабое место истребителей пятого поколения

Во время этих ночных полётов истребители должны были максимально близко подходить к цели для условного нанесения удара. При этом самолёты должны были остаться вне зоны досягаемости наземных средств противовоздушной обороны ПВО.

Эти полёты показали, что слабым звеном истребителей пятого поколения являются их двигатели. Китайские военные отметили, что самолёты с двигателями Ал-31ФМ2 российского производства «испытывали трудности с малозаметностью». Также специалисты утверждают, что эти двигатели «серьёзным образом влияли на показатели манёвренности и скрытности, причём показатели скрытности особенно ухудшались на сверхзвуковых скоростях».

В Китае надеются, что двигатели WS-15 отечественного производства помогут решить проблему.