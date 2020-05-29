В Китае назвали преимущества новой российской подлодки

В материале привели характеристики подводной лодки. Сообщается, что её водоизмещение составит примерно 11 340 тонн, субмарина сможет двигаться со скоростью около 35 узлов и погружаться на глубину до 600 метров.

Авторы публикации в «Гуанмин жибао» заострили особое внимание на вооружении подлодки. Отмечается, что она будет нести крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы», сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы», а также ПЗРК «Игла», ракеты «Ответ», подводные ракеты «Хищник», торпеды «Физик-1», УСЭТ-80, противоторпеды «Ласта», мини-ракеты ПМР-2 и мины-торпеды МТПК-1. Китайские авторы подытожили: «”Лайка” вооружена до зубов».

Кроме того, среди преимуществ субмарины назвали её многофункциональность. Благодаря этому можно снизить общее количество подлодок для выполнения конкретных миссий.

Для оформления использовано фото РИА Новости, Олега Кулешова