ferra.ru

В Китае назвали преимущества новой российской подлодки

Проекта «Лайка»
В Китае назвали преимущества новой российской подлодки пятого поколения проекта 545 «Лайка». Авторы материала в газете «Гуанмин жибао» предполагают, что такие субмарины будут находиться в строю более 50 лет.

В материале привели характеристики подводной лодки. Сообщается, что её водоизмещение составит примерно 11 340 тонн, субмарина сможет двигаться со скоростью около 35 узлов и погружаться на глубину до 600 метров.

Авторы публикации в «Гуанмин жибао» заострили особое внимание на вооружении подлодки. Отмечается, что она будет нести крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы», сверхзвуковые противокорабельные «Ониксы», а также ПЗРК «Игла», ракеты «Ответ», подводные ракеты «Хищник», торпеды «Физик-1», УСЭТ-80, противоторпеды «Ласта», мини-ракеты ПМР-2 и мины-торпеды МТПК-1. Китайские авторы подытожили: «”Лайка” вооружена до зубов».

Кроме того, среди преимуществ субмарины назвали её многофункциональность. Благодаря этому можно снизить общее количество подлодок для выполнения конкретных миссий.

Для оформления использовано фото РИА Новости, Олега Кулешова

Останови меня!