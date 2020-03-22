В Китае назвали преимущества российских С-400 перед аналогичными системами

Рассуждения о С-400 появились в китайском издании Sohu. В материале указано, что дальность действия комплекса составляет до 400 километров. Такого аналогичные ракетные системы класса «земля-воздух» предложить не могут. Кроме того, С-400 может перехватывать баллистические ракеты на большей дальности, чем, например, системы США. А ещё ЗРК способен уничтожать вражеские самолёты ДРЛО.

Авторы материала также отметили, что у Китая есть собственные зенитные ракетные комплексы серии Хунци-9 (HQ-9). Но они обходятся стране довольно дорого. А вот С-400 дешевле.

Кроме того, закупка российского комплекса позволит китайским разработчикам исследовать чужие технологии, чтобы использовать это при создании своего вооружения.