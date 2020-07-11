В Китае назвали разницу между российскими и американскими истребителями

Авторы материала, перевод которого предоставило «Военное обозрение», пишут, что концепция создания истребителя пятого поколения в России значительно отличается от той, что реализована в американских F-22.

«Разница между российскими истребителями и американскими истребителями заключается в двух совершенно разных теориях воздушного боя и понимании будущего такого боя», — отметили китайские журналисты. Они добавили, что российские самолёты обычно имеют более высокий коэффициент тяги и отличную манёвренность. То есть в стране считают актуальными воздушные бои на малых и средних дистанциях.

Однако в Sohu считают, что в условиях, когда истребители обладают схожими средствами РЭБ и оружием, сверхманёвренность играет не слишком значимую роль. Если же американские радары обнаружат российский Су-57 до момента, когда лётчик поймёт это, «сверхманёвренность ему уже не поможет».