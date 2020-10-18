В Китае назвали российское оружие-козырь против США

Перевод китайского материала предоставило издание «ПолитРоссия». В материале обсуждается заявление Шойгу о том, что Россия развернёт ещё две ракеты комплекса «Авангард» в районе Оренбурга.

«Авангард» имеет гиперзвуковой ракетный блок. Оружие может развить скорость больше 20 Махов. В Sohu пишут, что этого достаточно для прорыва через современные системы противоракетной обороны США. Китайцы считают, что наличие у России такого козыря не позволит американцам действовать опрометчиво.

Размещение «Авангарда» в районе Оренбурга в Sohu назвали мерой предосторожности. Китайцы сочли это сигналом для США, что они «не пересекали красную черту в отношениях с РФ».