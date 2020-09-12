В Китае назвали российское оружие «страшнее ядерной бомбы»

В материале, перевод которого предоставило издание «ИноСМИ», говорится, что этот стратегический комплекс наряду с «Ярс» и «Сармат», заменит собой системы предыдущих поколений в ближайшее время. То есть в России ожидается масштабное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Китайский автор считает, что современная система противоракетной обороны (ПРО) США не способна противостоять этим российским разработкам. В Sina отметили, что ракетный комплекс «Авангард» может достигать скорости в 27 Махов, то есть ракета способна долететь до Вашингтона за 15 минут. «Авангард» легко преодолевает системы ПРО и морского, и наземного базирования. Из-за этого ракета комплекса является более устрашающим оружием, чем ядерная бомба.