В Китае назвали российского «Бога сухопутной войны»

Речь в материале, который перевели российские СМИ, идёт о самоходной артиллерийской установке (САУ) «Мальва». Принятие её на вооружение назвали большим достижением российской артиллерии. Основное преимущество САУ — манёвренность. Она имеет колёсное шоссе. Время перехода артиллерийской установки в боевой режим не превышает минуты. Перемещение и заряжание снаряда может происходить автономно. Также гаубица может быстро развернуться на 180 градусов и мгновенно отреагировать на переместившегося за спину противника.

Ещё «Мальва» обладает малым весом, и её можно перевозить транспортными самолётами вроде Ил-76 или Ан-124. В Китае пришли к выводу, что вместе с новой САУ российская армия будет чувствовать себя более уверенно во время локальных конфликтов.