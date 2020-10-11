В Китае назвали самый комфортный российский истребитель

Перевод китайского материала сделало издание «ПолитРоссия». Китайские авторы напомнили, что после окончания холодной войны России понадобился военный самолёт с высокой грузоподъёмностью и способность эффективно вести воздушный бой. Следуя этой концепции, российские авиаконструкторы создали истребитель-бомбардировщик Су-34. Он способен нести восемь тонн боеприпасов, а его максимальный взлётный вес составляет примерно 45 тонн. Также Су-34 может нести большой запас топлива и обладает высокой степенью защиты.

Главным козырем самолёта китайцы назвали комфортную кабину. В ней есть микроволновая печь, встроенная система электромассажа, даже термосы для хранения пайка и напитков. Такие условия лётчикам обеспечили, чтобы они могли находиться в воздухе до семи часов.