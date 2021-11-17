В Китае назвали уникальный российский ракетный комплекс

Наука и технологии
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В Китае назвали уникальный российский ракетный комплексОн пока находится на этапе разработки
Китайский портал Sohu поделился мнением о новом зенитном ракетном комплексе С-550. О существовании такого в России стало известно совсем недавно.
О разработке С-550 СМИ сообщили в ноябре. Это будет первая в мире мобильная специализированная система противоракетной и противокосмической обороны. Её построят на основе С-500 «Прометей».
Китайские авторы уже написали, что С-550 «одним рывком» превзойдёт системы противоракетной обороны США и Израиля. Данный комплекс сможет перехватывать различные баллистические ракеты за пределами атмосферы, в том числе межконтинентальные. С-550 даже сможет перехватить американский орбитальный истребитель X-37B.
Отмечается, что этот комплекс будет уникальным. Существующие на данный момент системы ПРО являются стационарными. Россия преодолеет своё отставание от других.
Источник: Российская газета