В Китае назвали уникальный российский ракетный комплекс

О разработке С-550 СМИ сообщили в ноябре. Это будет первая в мире мобильная специализированная система противоракетной и противокосмической обороны. Её построят на основе С-500 «Прометей».

Китайские авторы уже написали, что С-550 «одним рывком» превзойдёт системы противоракетной обороны США и Израиля. Данный комплекс сможет перехватывать различные баллистические ракеты за пределами атмосферы, в том числе межконтинентальные. С-550 даже сможет перехватить американский орбитальный истребитель X-37B.

Отмечается, что этот комплекс будет уникальным. Существующие на данный момент системы ПРО являются стационарными. Россия преодолеет своё отставание от других.