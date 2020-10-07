В Китае не признали Россию страной с лучшим стратегическим подводным флотом

Перевод китайского материала предоставило «Военное обозрение». Авторы отметили, что сегодня атомные подлодки есть на вооружении у США, России, Великобритании, Франции, Китая и Индии.

Китайские обозреватели написали, что самые мощные стратегические субмарины стоят на вооружении у двух стран — России и США. У Военно-морских сил (ВМС) США есть 18 атомных подлодок третьего поколения класса «Огайо», которые могут нести 24 ядерные ракеты Trident II D5. Эти ракеты позволяют наносить удары по любой точке мира. У России же есть только четыре атомные субмарины «Борей», способные нести 16 межконтинентальных ядерных баллистических ракет «Булава».

То есть число атомных подлодок у России и США неодинаковое, хоть российские «Бореи» и являются субмаринами четвёртого поколения, а «Огайо» — третьего. Поэтому в Китае пришли к выводу, что наиболее совершенным стратегическим подводным флотом сейчас обладают США.