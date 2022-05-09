В Китае объяснили, почему небо окрасилось в красный в одной провинции

«Я никогда раньше не видел ничего подобного. Меня действительно поражает, что небо может стать красным», — говорит один из очевидцев. Хоть это всё и похоже на апокалипсис, метеорологи предложили этому простое объяснение. Дело в том, что в субботу в провинции Чжоушань было туманно и облачно, а также шёл моросящий дождь. От низкоуровневых облаков мог отражаться свет, идущий от корабельных огней в порту.

Специалисты пояснили, что при подходящих погодных условиях в атмосфере образуются аэрозоли, которые преломляют и рассеивают свет рыбацких лодок и создают красное небо.