Наука и технологии
Вчера 20:56
В Китае объяснили, почему российских двигателей не будет на китайских истребителях
Дело не в том, что двигатели плохие
В китайских СМИ вышел материал об использовании истребителями пятого поколения J-20 двигателей российского производства.
Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Китайские журналисты написали, что китайские истребители больше не будут оснащаться российскими двигателями. На первых образцах самолётов устанавливались АЛ-31Ф.
В Китае объяснили, почему «больше не могут полагаться на российские двигатели для истребителей J-20». По информации СМИ, Россия связывает покупку авиадвигателей с закупкой истребителей Су-35. Но этот самолёт якобы уступает по многим характеристикам китайским J-16.
То есть в Китае не заинтересованы в российских истребителях. А двигатели всё ещё могут быть интересны стране, но их покупка связана с закупкой самолётов.
Ранее стало известно, что Китай хочет оснащать J-20 собственными двигателями серии WS.