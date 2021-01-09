В Китае объяснили, почему российских двигателей не будет на китайских истребителях

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Китайские журналисты написали, что китайские истребители больше не будут оснащаться российскими двигателями. На первых образцах самолётов устанавливались АЛ-31Ф.

В Китае объяснили, почему «больше не могут полагаться на российские двигатели для истребителей J-20». По информации СМИ, Россия связывает покупку авиадвигателей с закупкой истребителей Су-35. Но этот самолёт якобы уступает по многим характеристикам китайским J-16.

То есть в Китае не заинтересованы в российских истребителях. А двигатели всё ещё могут быть интересны стране, но их покупка связана с закупкой самолётов.

Ранее стало известно, что Китай хочет оснащать J-20 собственными двигателями серии WS.