В Китае объяснили, почему суверенный интернет пойдёт России во благо

В тексте говорится, что учения стали не только актом устрашения по отношению к внешним интернет-угрозам, но и повлияли на структуру мировой кибербезопасности. Авторы материала считают, что цель России — лишить США «господствующей позиции» в киберпространстве.

Они упомянули, что Россия уверена в необходимости ограничить монополизацию корневых серверов Соединёнными Штатами и их доминирование в киберпространстве. Ведь это помешает претворению в жизнь международно-правового принципа суверенного равенства. В тексте указали, что Россия создаёт «независимый» интернет якобы для того, чтобы в случае военного или правительственного кризиса США не смогли разорвать интернет соединение.

Авторы материала заключили, что Россия не хочет получить несовместимую со всемирным интернетом сеть. В её планы входит появление своего рода «резервной копии», на которую можно было бы «переключиться», чтобы не создавать неудобств для пользователей.

Отметим, что в России закон об «изоляции рунета» критикуется по ряду причин. В их числе — усиление возможностей цензуры в интернете.