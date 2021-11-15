В Китае оценили новую ракету для российского истребителя Су-57

Наука и технологии
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В Китае оценили новую ракету для российского истребителя Су-57Это гиперзвуковая ракета
Главный конструктор Шэньянского института авиационной промышленности Ван Юнцин прокомментировал появление у России гиперзвуковой ракеты «Личинка-МД», которую будут ставить на истребители пятого поколения Су-57.
Эксперт считает, что гиперзвуковая ракета значительно повысит боевую мощь Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Пока ракета находится на стадии разработки. Не проводились даже лётные испытания, неизвестны характеристики «Личинки». Есть информация только о двух ключевых особенностях ракеты. Во-первых, «Личинка-МД» будет размещаться во внутренних отсеках истребителя. Это позволит на нарушать его малозаметность. Во-вторых, ракета сможет развивать скорость в пять Махов. Это сократит время нанесения ударов по крупным надводным кораблям более чем вдвое.
Эксперт отметил, что Россия уделяет большое внимание снижению эффективности боевых систем противника и поражению его ключевых позиций.
Источник: Российская газета