В Китае опровергли миф о способностях нового российского боевого лазера

Авторы материала, перевод которого предоставило «Военное обозрение», заявили, что сегодня эффективность боевого лазерного оружия оценивается в основном неправильно. Многие в отношении этого оружия представляют, будто его «лазерный луч, плавит броню танков».

Китайцы однако рассказали, что в действительности боевые лазеры, которые уже существуют в нескольких странах мира, не имеют мощности, которая позволила бы сделать что-то подобное.

В Sohu также добавили, что лидером по созданию боевого лазерного оружия является Россия. В пример китайцы, конечно, приводят «Пересвет». Однако авторы считают, что мощность комплекса должна быть существенно повышена, чтобы он мог уничтожить ударный беспилотник в воздухе.