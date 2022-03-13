В Китае опять объявили изоляцию из-за коронавируса

Сообщается, что в воскресенье в Шэньчжэне с населением около 17,5 млн человек зафиксировали 60 случаев инфицирования. В связи с этим все жители города обязаны пройти в три этапа тестирование на коронавирус, сообщает «Интерфакс».

В режиме изоляции все коммерческие организации, кроме тех, что предоставляют продовольствие, топливо и товары первой необходимости, должны либо приостановить работу, либо перевести сотрудников на удалённую работу.

Китай прибегает к изоляции в случае каждой вспышки. Ранее в Шанхае населением около 24 млн человек обнаружили 15 новых случаев заражения. Власти призвали жителей не покидать дома без необходимости.