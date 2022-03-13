В Китае опять объявили изоляцию из-за коронавируса

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В Китае опять объявили изоляцию из-за коронавирусаИз-за 60 заражений
Власти Китая объявили о режиме изоляции в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на юге страны из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сообщается, что в воскресенье в Шэньчжэне с населением около 17,5 млн человек зафиксировали 60 случаев инфицирования. В связи с этим все жители города обязаны пройти в три этапа тестирование на коронавирус, сообщает «Интерфакс».
В режиме изоляции все коммерческие организации, кроме тех, что предоставляют продовольствие, топливо и товары первой необходимости, должны либо приостановить работу, либо перевести сотрудников на удалённую работу.
Китай прибегает к изоляции в случае каждой вспышки. Ранее в Шанхае населением около 24 млн человек обнаружили 15 новых случаев заражения. Власти призвали жителей не покидать дома без необходимости.
Источник: Интерфакс