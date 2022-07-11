В Китае оштрафовали владельцев AliExpress

Китайский антимонопольный орган оштрафовал Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd. за то, что компании не информировали регулятора надлежащим образом о своих прошлых транзакциях.

Tencent оштрафовали на 6 миллионов юаней за 12 сделок, а дочерние компании Alibaba — на 2,5 миллиона юаней. Они не сообщили китайским властям о пяти сделках.

На фоне этой новости акции китайских технологических компаний резко пошли вниз. Alibaba потеряла 6%, а Tencent упал максимум на 3,2%.