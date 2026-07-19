В Китае отвергли обвинения в незаконной дистилляции ИИ-технологий

Ранее компании Anthropic и OpenAI заявляли, что китайские разработчики, включая Moonshot AI, DeepSeek, MiniMax и Alibaba, могли использовать их модели без разрешения. Дистилляция предполагает обучение новой модели с помощью уже существующей системы, что позволяет снизить затраты на разработку.

Поводом для нового обсуждения стала модель Kimi K3 от Moonshot AI. По отраслевым тестам она показала результаты, близкие к решениям OpenAI и Anthropic. Китайские компании пока не дали официального ответа на обвинения.