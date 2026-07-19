Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2026, 19:30
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В Китае отвергли обвинения в незаконной дистилляции ИИ-технологий

Пекин назвал критику ошибочной
Китай отверг заявления о том, что его компании незаконно используют результаты зарубежных моделей искусственного интеллекта (ИИ) для развития собственных систем. Помощник главы МИД КНР Лю Бинь заявил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, что обсуждение темы «дистилляции» некоторыми странами вводит в заблуждение.
В Китае отвергли обвинения в незаконной дистилляции ИИ-технологий

© Ferra.ru

Ранее компании Anthropic и OpenAI заявляли, что китайские разработчики, включая Moonshot AI, DeepSeek, MiniMax и Alibaba, могли использовать их модели без разрешения. Дистилляция предполагает обучение новой модели с помощью уже существующей системы, что позволяет снизить затраты на разработку.

Поводом для нового обсуждения стала модель Kimi K3 от Moonshot AI. По отраслевым тестам она показала результаты, близкие к решениям OpenAI и Anthropic. Китайские компании пока не дали официального ответа на обвинения.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
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