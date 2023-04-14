В Китае переизобрели и улучшили лампу накаливания

Авторы представили своё «устройство освещения накаливания с рециркуляцией фотонов» (PRILD) в статье, опубликованной в журнале Science Advances. В новой лампе учёные заменили нить накала. Вместо стандартной вольфрамовой применили термоэмиттер Янус (Janus), двухслойную цельнокерамическую полосу из углеродных нанотрубок и гексагонального нитрида бора. Кроме того, саму стеклянную колбу с инертным газом заменили на керамический корундовый резонатор. В конструкции есть также кварцевое окно со специальным фильтром, пропускающим видимое и отражающим инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.

Лампа имеет КПД больше 25%, эффективность — примерно в полтора раза выше, чем у обычной, а срок службы — более чем в три раза выше.