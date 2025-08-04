В Китае почти закончили авианосец «Фуцзянь» с электромагнитным запуском самолетов

Опубликовано 04 августа 2025, 15:451 мин.
В Китае почти закончили авианосец «Фуцзянь» с электромагнитным запуском самолетовНа финишной прямой
Китайский первый авианосец с электромагнитным катапультным запуском — «Фуцзянь» — вышел на завершающий этап испытаний. Сейчас основная задача — обеспечить плавный и быстрый переход от старой системы запуска с трамплина к новой электромагнитной катапульте.
Представитель ВМС Китая Тянь Вэй подчеркнул, что речь идет не только о процессе запуска на «Фуцзяне», но и о создании стандарта катапультного старта для всех китайских авианосцев.
«Фуцзянь» — это третий авианосец Китая с водоизмещением свыше 80 000 тонн. Он первый в мире на базе обычного топлива, который применяет электромагнитный запуск самолетов. Корабль имеет длинную и ровную взлетную палубу и сможет принимать разные типы самолетов: истребители, разведчики, противолодочные самолеты и беспилотники.
Кроме того, на «Фуцзяне» ожидается появление полного комплекта современных палубных самолетов.