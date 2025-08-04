В Китае почти закончили авианосец «Фуцзянь» с электромагнитным запуском самолетов

Представитель ВМС Китая Тянь Вэй подчеркнул, что речь идет не только о процессе запуска на «Фуцзяне», но и о создании стандарта катапультного старта для всех китайских авианосцев.

«Фуцзянь» — это третий авианосец Китая с водоизмещением свыше 80 000 тонн. Он первый в мире на базе обычного топлива, который применяет электромагнитный запуск самолетов. Корабль имеет длинную и ровную взлетную палубу и сможет принимать разные типы самолетов: истребители, разведчики, противолодочные самолеты и беспилотники.

Кроме того, на «Фуцзяне» ожидается появление полного комплекта современных палубных самолетов.