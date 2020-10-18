В Китае показали более мощный аналог российской гиперзвуковой ракеты

Как пишет издание «Военное обозрение», новая китайская противокорабельная ракета воздушного базирования — это модификация наземной ПКР DF-21D семейства «Дунфэн-21». Расчётная дальность полёта новинки составляет более 2500 километров. При этом ракета больше российской «Кинжал».

Считается, что китайская новинка была развёрнута именно после появления «Кинжала». Последняя предназначена для установки на скоростные перехватчики МиГ-31К и ракетоносцы Ту-22М3.

Эксперты говорят, что новая ракета позволит Китаю контролировать западную часть Тихого океана. Благодаря боеприпасу китайцы смогут держать под прицелом бомбардировщиков корабли Военно-морских сил (ВМС) США на далёком расстоянии.